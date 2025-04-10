«Минскэнерго» напоминает об ответственности за незаконное потребление электричества

Ежегодно в Беларуси снижается число попыток кражи электричества. Как рассказали в «Минскэнэрго», положительная динамика – результат повышения сознательности граждан и постоянной профилактической работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025 года только в столичном регионе проверили свыше 600 потребителей. Работники «Минских электрических сетей» выявили 5 серьезных нарушений. Подключить электроэнергию в обход счетчиков пытались в Цесино и Климовичах. Вовсе не работающие устройства учета электричества обнаружили в Прилесье, Раубичах и Богатырево. В филиале «Минские электрические сети» заверили, что любое нарушение не останется незамеченным.

Андрей Заяц, начальник отдела контроля и анализа потерь электрической энергии филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:

Устройства самовольных проводок нередко приводят к пожарам и поражению электрическим током вас и членов вашей семьи. Ответственность здесь серьезная, административная, и кончено чревато отключением от сети энергоснабжения. Штраф большой, не менее десятикратной суммы ущерба, которую определят специалисты филиала «Энергосбыт».

«Минскэнерго» напоминает: сообщить о фактах самовольного потребления электроэнергии можно по короткому номеру 144. Эта информация поможет устранить нарушения и предотвратить их последствия.

*На правах рекламы.