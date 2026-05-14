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Минтранс вводит ограничения нагрузок на дороги в Беларуси

14 мая 2026 07:58
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Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению Министерства транспорта и коммуникаций, в Беларуси устанавливаются временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.

Ограничения являются временными - сезонными. Они будут действовать с 25 мая по 31 августа текущего года.

Согласно документу, при дневной температуре воздуха более 25°C в период 11:00-20:00 максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автодорогам общего пользования или их участкам с асфальтобетонным покрытием не должна превышать 6 т. 

Минтранс вводит ограничения нагрузок на дороги в Беларуси-1

Данные ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, которые осуществляют перевозки пассажиров, перевозят животных или корма для них, гуманитарную помощь, скоропортящиеся и опасные грузы, а также злаки, зерно, семена для посева, цветы, молоко и молокопродукты, битумные, асфальтовые (асфальтобетонные) дорожные и бетонные смеси, дорожные битумы, почту и почтовые грузы.

Также эти ограничительные меры не затронут транспортные средства, которые осуществляют перевозки, связанные с ликвидацией ЧС и последствий ДТП, проводят деятельность по возведению, эксплуатации, реконструкции и капремонту автодорог общего пользования, перевозят отходы животного происхождения для их переработки или утилизации, а также торфяную сушенку и топливные брикеты на основе торфа.

Помимо этого, не коснутся ограничения и колесных тракторов, которые используются в сельском хозяйстве.

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Фото: pixabay

# Дороги # транспорт # Дорожное движение

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