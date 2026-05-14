Минтранс вводит ограничения нагрузок на дороги в Беларуси

Согласно документу, при дневной температуре воздуха более 25°C в период 11:00-20:00 максимально допустимая нагрузка на одиночную ось транспортных средств, самоходных машин при движении по республиканским автодорогам общего пользования или их участкам с асфальтобетонным покрытием не должна превышать 6 т.

Ограничения являются временными - сезонными. Они будут действовать с 25 мая по 31 августа текущего года.

Согласно опубликованному на Национальном правовом интернет-портале постановлению Министерства транспорта и коммуникаций, в Беларуси устанавливаются временные ограничения нагрузок на оси транспортных средств, самоходных машин.

Данные ограничения не распространяются на транспортные средства, самоходные машины, которые осуществляют перевозки пассажиров, перевозят животных или корма для них, гуманитарную помощь, скоропортящиеся и опасные грузы, а также злаки, зерно, семена для посева, цветы, молоко и молокопродукты, битумные, асфальтовые (асфальтобетонные) дорожные и бетонные смеси, дорожные битумы, почту и почтовые грузы.

Также эти ограничительные меры не затронут транспортные средства, которые осуществляют перевозки, связанные с ликвидацией ЧС и последствий ДТП, проводят деятельность по возведению, эксплуатации, реконструкции и капремонту автодорог общего пользования, перевозят отходы животного происхождения для их переработки или утилизации, а также торфяную сушенку и топливные брикеты на основе торфа.

Помимо этого, не коснутся ограничения и колесных тракторов, которые используются в сельском хозяйстве.

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