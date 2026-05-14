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Учения по спасению пострадавших при землетрясениях проходят в Беларуси

14 мая 2026 07:08
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Учения по спасению пострадавших при землетрясениях проходят в Беларуси-0

Сводный поисково-спасательный отряд МЧС Беларуси 12-14 мая проводит учения. Об этом сообщает МЧС.

В мероприятиях задействованы более 60 спасателей из всех регионов Беларуси. Они демонстрируют навыки спасения в условиях, максимально приближенных к реальности, в круглосуточном режиме.

На практике отрабатываются важные этапы поисково-спасательной операции, которая включает прибытие специалистов на место условной ЧС, организацию штаба, создание необходимых условий для работы сводного отряда. 

Так, на полигоне инсценировали зону землетрясения. А в ночное время спасатели отрабатывали вертикальный спуск раненых с высотных объектов и искали пострадавших в лесном массиве.

В сводный отряд МЧС входят специалисты областных пожарных аварийно-спасательных отрядов со всей Беларуси. Они готовы выдвинуться для выполнения задач в течение 12 часов после принятия соответствующего решения.

Фото: МЧС

# МЧС Беларуси # МЧС

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