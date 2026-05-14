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Певица ИЮЛА рассказала, как создала песню «Тяжелый люкс»

14 мая 2026 07:50
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – ИЮЛА, певица, автор песен. 

Александр Стасевич, ведущий:
Почему название песни «Тяжелый люкс»? 

Певица ИЮЛА рассказала, как создала песню «Тяжелый люкс»-2

ИЮЛА, певица, автор песен:
Когда пишу песни у меня должна произойти искра, то есть я не могу просто сесть, надо написать песню, то есть меня должно что-то зацепить, я в интернете услышала словосочетание «тяжелый люкс» и подумала сначала: надо что-то сделать роскошное. Но в итоге, когда я начала писать песню и отталкивалась от этой фразы, меня опять потянуло в тему любви. Поэтому для меня тяжелый люкс – это как раз таки та сумасшедшая безумная любовь, о которой я рассказываю в своей песне. 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка

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