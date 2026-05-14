Певица ИЮЛА рассказала, как создала песню «Тяжелый люкс»

ИЮЛА, певица, автор песен:

Когда пишу песни у меня должна произойти искра, то есть я не могу просто сесть, надо написать песню, то есть меня должно что-то зацепить, я в интернете услышала словосочетание «тяжелый люкс» и подумала сначала: надо что-то сделать роскошное. Но в итоге, когда я начала писать песню и отталкивалась от этой фразы, меня опять потянуло в тему любви. Поэтому для меня тяжелый люкс – это как раз таки та сумасшедшая безумная любовь, о которой я рассказываю в своей песне.

Подробности в видео.