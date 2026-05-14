Брестские таможенники выявили попытку незаконного перемещения на территорию ЕАЭС крупной партии товаров из Нидерландов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стоимость – более 3 миллионов 300 тысяч рублей.

Екатерина Олеферчик, главный инспектор сектора по связям с общественностью Брестской таможни:

Партии обнаружили в пункте пропуска «Козловичи» при досмотре грузовика МАN, который принадлежал польскому перевозчику. Уже на весогабаритном контроле было установлено, что в полуприцепе грузовика находится лишний груз. Фактически вес перемещаемого товара составил порядка 5,5 тонн, что более чем на две тонны превышал вес, который был заявлен в документах. Такое превышение составили намеренно неучтенные более 68 тысяч единиц различных медицинских изделий. Брестской таможней в отношении польского перевозчика начат административный процесс по статье 15.5 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь.

Санкция предусматривает штраф до 30 % от стоимости предмета правонарушения. Экономия на таможенных платежах могла составить почти 76 тысяч рублей. Инспекторы подчеркивают: контроль на границе остается усиленным, а любые попытки скрыть реальные объемы и стоимость товаров повлекут ответственность.