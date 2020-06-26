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Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Солигорский район

26 июня 2020 07:23
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Новости Беларуси. 26 июня Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает с рабочей поездкой Солигорский район, сообщает БЕЛТА.

В Солигорске глава государства встретится с активом Минской области, а затем посетит предприятие «Белкалий-Мигао».

Во время рабочей поездки Президенту доложат о социально-экономическом развитии Минской области и Солигорского района, финансово-хозяйственной деятельности «Беларуськалия», реализации инвестпроекта по строительству на площадке солигорского предприятия завода по производству нитрата калия.

Создать в Беларуси производство нитрата калия решили ещё три года назад. В мае 2017-го было подписано соглашение между китайской компанией «Мигао Корпорейшн» и «Беларуськалием». Для реализации проекта создали совместное предприятие – ООО «Белкалий-Мигао». В новый завод инвестировали Br238 млн.

Нитрат калия – специализированное бесхлорное водорастворимое минеральное удобрение. Этот продукт производит ограниченное число предприятий. В Солигорске нитрат калия производят по китайским технологиям из белорусского и импортного сырья. Сейчас продолжаются агрохимические испытания удобрения на различных сельскохозяйственных культурах для расширения сферы применения.

Как сообщалось, подобные встречи с активом областей Александр Лукашенко уже провёл в Могилёве, Гродно и Бресте.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко

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