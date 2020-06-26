Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

Новости Беларуси. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поводов для встречи оказалось немало: День Победы, грядущий День независимости, день образования ветеранской организации, да и просто желание обсудить насущные вопросы.

Юрий Тарабрин, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси (1996-1997 гг.):

Жесткое поведение в отношении преступников и внимательное отношение к людям. Вот всё. Александр Сергеевич Пушкин сказал, что и опыт – сын ошибок трудных. Есть, установлен порядок: ребята, работайте, проявляйте себя, показывайте свои мозги, учитесь, старайтесь, добивайтесь.