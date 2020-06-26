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Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»

26 июня 2020 07:11
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Новости Беларуси. Юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» вручили ветеранам органов внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-1

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-3

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-5

Поводов для встречи оказалось немало: День Победы, грядущий День независимости, день образования ветеранской организации, да и просто желание обсудить насущные вопросы.

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-8

Юрий Тарабрин, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси (1996-1997 гг.):
Жесткое поведение в отношении преступников и внимательное отношение к людям. Вот всё. Александр Сергеевич Пушкин сказал, что и опыт – сын ошибок трудных. Есть, установлен порядок: ребята, работайте, проявляйте себя, показывайте свои мозги, учитесь, старайтесь, добивайтесь.

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-11

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-13

Ветеранам органов внутренних дел вручили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне»-15

Напомним, Совет ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск был образован 29 лет назад. Тогда утвердили устав, определили задачи. С тех пор все участники верны одной цели – это использование бесценного опыта и знаний ветеранов в борьбе с преступностью, повышение престижа милицейской службы и сохранение офицерских традиций.

# Великая Отечественная война # общество # Юрий Тарабрин # Фотофакт

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