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«Минскводоканал» устранил аварию на водоводе в парке Челюскинцев

08 сентября 2023 07:53
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Новости Беларуси. Авария в системе питьевого водоснабжения в Минске ликвидирована. «Минскводоканал» устранил повреждения на водоводе в парке Челюскинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Минскводоканал» устранил аварию на водоводе в парке Челюскинцев-1

Напомним, что сбой в сетях водоснабжения, обеспечивающих Первомайский, Партизанский, Советский районы произошел около полуночи 6 сентября. Специалисты санэпидслужбы уже отобрали пробы питьевой воды в зоне влияния аварии. Они пройдут лабораторные исследования. Будут оцениваться показатели безопасности по химическому составу и показатели микробиологической безопасности.

# Водоснабжение # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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