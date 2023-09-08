«Минскводоканал» устранил аварию на водоводе в парке Челюскинцев

Новости Беларуси. Авария в системе питьевого водоснабжения в Минске ликвидирована. «Минскводоканал» устранил повреждения на водоводе в парке Челюскинцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, что сбой в сетях водоснабжения, обеспечивающих Первомайский, Партизанский, Советский районы произошел около полуночи 6 сентября. Специалисты санэпидслужбы уже отобрали пробы питьевой воды в зоне влияния аварии. Они пройдут лабораторные исследования. Будут оцениваться показатели безопасности по химическому составу и показатели микробиологической безопасности.