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В Минске 8 сентября возложат цветы в честь памяти жертв блокады Ленинграда

08 сентября 2023 07:45
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Возложение цветов к монументу Победы и концерт-реквием во Дворце детей и молодежи. В Минске сегодня будут вспоминать одну из самых скорбных дат Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 сентября 1941-го началась блокада Ленинграда.

В Минске 8 сентября возложат цветы в честь памяти жертв блокады Ленинграда-1

Мужественные жители города стойко выдержали 872 дня, в течение которых сообщение с остальной страной поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Блокада была снята 27 января 1944-го. Планы врага уничтожить Ленинград потерпели провал. Согласно данным разных источников, за время блокады погибли до 1,5 миллиона человек.

# Великая Отечественная война # общество # Фотофакт

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