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Акция «Символ Единства» 8 сентября посещает Могилёв

08 сентября 2023 06:56
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Новости Беларуси. Государственный праздник День народного единства все ближе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 17 сентября отметим уже на следующей неделе, потому что знаем, насколько важно помнить о связи прошлого и будущего.

Акция «Символ Единства» 8 сентября посещает Могилёв-1

Это неоднократно подчеркивал и глава государства. В тысячелетней летописи Беларуси немало славных страниц. Они достоверно свидетельствуют, что наши люди способны преодолевать судьбоносные испытания благодаря своему единству. Республиканская акция «Символ Единства» сегодня, 8 сентября, в Могилеве, завтра – в Гродно, за ними – Витебск, Гомельская и Брестская области. Цель акции – показать уникальность каждого региона Беларуси. Ее финал состоится в столице вместе с открытием аллеи Единства, которая соберет флаги всех городов и райцентров страны.

# День народного единства # общество # Фотофакт

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