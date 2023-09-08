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Фермеры на юге Беларуси приступили к сбору винограда

08 сентября 2023 06:17
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Новости Беларуси. На юге Беларуси фермеры приступили к сбору винограда. Благодаря изменению климата южная ягода хорошо себя чувствует в наших широтах. На лозе вызревают большие грозди столовых сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Фермеры на юге Беларуси приступили к сбору винограда-1

Зеленые, белые, золотисто-янтарные и синие. На участке семьи Леоновых в деревне Церковье растет более 100 сортов винограда. Каждый из них по-своему любимый. Есть даже ягода со вкусом дыни и клубники.

Фермеры на юге Беларуси приступили к сбору винограда-4

Александр Леонов, виноградарь:
Увлекаются те, которым это нравится. Которым это не нравится, те иногда спрашивают такую форму, чтобы ничего не делать, а виноград рос. Но так не бывает. Надо именно душу вкладывать, чтобы росло, любить надо.

Чтобы получать качественную ягоду, в Беларуси выбор останавливают на ранних и ультраранних сортах. До заморозков грозди успевают налиться соком. Количество поклонников этой культуры в регионе растет год от года.

Фермеры на юге Беларуси приступили к сбору винограда-7

Петр Ванюк, председатель гомельского клуба виноградарей:
У меня контактов в телефонной книге более 500, это те люди, которые так или иначе связаны с виноградом. Это говорит о большом распространении винограда как культуры. 10 лет назад такое изобилие сортов не представлялось возможным.

Фермеры на юге Беларуси приступили к сбору винограда-10

Столовые, технические и универсальные сорта винограда фермеры представят на фестивале «Грозди Гомеля», который пройдет в областном центре в следующие выходные. О своем участии заявили более 30 человек со всех регионов страны.

# Фермеры в Беларуси # общество # Александр Леонов # Петр Ванюк # Фотофакт

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