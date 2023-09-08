Фермеры на юге Беларуси приступили к сбору винограда

Новости Беларуси. На юге Беларуси фермеры приступили к сбору винограда. Благодаря изменению климата южная ягода хорошо себя чувствует в наших широтах. На лозе вызревают большие грозди столовых сортов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зеленые, белые, золотисто-янтарные и синие. На участке семьи Леоновых в деревне Церковье растет более 100 сортов винограда. Каждый из них по-своему любимый. Есть даже ягода со вкусом дыни и клубники.

Александр Леонов, виноградарь:

Увлекаются те, которым это нравится. Которым это не нравится, те иногда спрашивают такую форму, чтобы ничего не делать, а виноград рос. Но так не бывает. Надо именно душу вкладывать, чтобы росло, любить надо.

Чтобы получать качественную ягоду, в Беларуси выбор останавливают на ранних и ультраранних сортах. До заморозков грозди успевают налиться соком. Количество поклонников этой культуры в регионе растет год от года.