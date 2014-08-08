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7 августа в Гродно из-за сильного ливня некоторые улицы были затоплены

08 августа 2014 07:55
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Новости Беларуси. Гродненцы наконец-то дождались настоящих осадков. Спустя три недели, после обильных дождей в середине июля, накануне непродолжительный ливень остудил город и даже кое-где добавил проблем автомобилистам.

Водитель:
Я ехала по дороге, и, видимо, что-то промокло, контакты какие-то. И все —  застряла прямо в этой луже. Пришлось стоять. Тут ребята помогли, видимо, строители из этого центра, оттащили меня сюда. И здесь стою, жду.

Всего за полчаса воды с неба пролилось столько, что низинные участки городских улиц оказались подтопленными. С бурными потоками, ливнёвки попросту не справлялись. В некоторых местах уровень достигал полуметра. Подтопленными оказались припаркованные в низинах машины. Из-за ливня появились пробки на основных магистралях областного центра, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Потоп в Минске

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