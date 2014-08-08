После первого этапа «Танкового биатлона-2014» Беларусь на 4 месте

Новости Беларуси. Белорусские танки в бою. В Подмосковном Алабино проходит Чемпионат мира по танковому биатлону. Вместо лыж – траки, вместо винтовок – пушки, вместо яркой спортивной формы — камуфляж. Соревнования проходят среди экипажей из 12 стран — Анголы, Армении, Беларуси, Венесуэлы, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Кувейта, Монголии, Сербии и России. После первого этапа гонки Беларусь на четвертом месте, но время взять реванш еще есть.

8 августа стартует второй этап соревнований — спринт и гонка преследования.

Николай Евкович, старший офицер бронетанкового управления Министерства обороны:

На сегодняшний день, да, у нас было очень мало времени. Буквально полтора дня, чтобы подготовить машины к соревнованиям, но результат вы видите на трассе: то, что показывают механики и как готова техника.

Алексей Трегуб, начальник управления главного управления боевой подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Определен цвет нашего танка и номер заезда. У нас синий танк, и участвуем мы везде в третьем заезде. Команды, которые принимали участие в прошлом году в подобных состязаниях (это Российская Федерация, Республика Казахстан и Армения), они имеют, помимо опыта, профессионального своего мастерства, опыт участия в данных мероприятиях, что они и демонстрируют. Поэтому это явные, скажем так, конкуренты.

Танковый биатлон проводится по аналогу лыжной гонки. Участники преодолевают несколько препятствий, таких как змейку, брод, крутой подъем, колейный мост и эскарп. В отличие от классического биатлона, экипажи боевых машин поражают мишени, имитирующие танки и низко летящие вертолеты, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.