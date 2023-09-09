Минску 956 лет! Какие праздничные площадки и мероприятия подготовили ко Дню города?

Новости Беларуси. Минск празднует День города. У белорусской столицы позади более девяти с половиной веков удивительной истории развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город-герой славится своими архитектурой, достопримечательностями, промышленными комплексами и заводами и, безусловно, жителями. Для них и многочисленных гостей столицы сегодня, 9 сентября, найдется занятие по душе. Концерты, фестивали, выставки и чествования лучших. 956-летие Минск отметит масштабно. Началом празднования станет торжественное возложение цветов к подножию стелы «Минск — город-герой» с участием представителей городской власти. Затем начнут работу десятки интересных локаций. Афишу ключевых мероприятий изучила наш корреспондент Влада Родовская.

Уже с утра город живет праздником. Каждый район подготовил свои подарки. Для минчан и гостей столицы эксклюзив. Это музыкальные программы, вернисажи, творческие гостиные, спортивные квесты. Традиционно центром гуляний станет площадка между Дворцом спорта и парком Победы. На этой зеленой зоне в рамках фестиваля «Мiнск старажытны» будут работать экспозиции, где представят периоды от средневековья до Второй мировой войны. Здесь гостей ожидают в полдень.

Влада Родовская, корреспондент:

Узнать кто он, сильнейший пожарный-спасатель страны. Увидеть жаркие баталии, а после сделать селфи с победителем, примерить амуницию и даже посидеть в спецтехнике МЧС. Все это можно будет в парке Победы.

В этом году на праздник приедут спасатели из Вьетнама, Санкт-Петербурга, Псковской и Иркутской областей. Преимущественно в этом виде спорта участвуют мужчины, но выполнять по-настоящему сложные упражнения наравне с сильной половиной будут и девушки.

Влада Родовская:

Музыка, песни, танцы и даже дегустация. Здесь возле ратуши развернется масштабный фестиваль национальных культур. Ожидается зрелищное событие, где свою культуру представят свыше 20 диаспор.

Здесь можно будет примерить, а после сфотографироваться в любом национальном костюме, попробовать и даже взять рецепт национального блюда. Особую атмосферу создаст музыкальное сопровождение, на протяжении дня в Верхнем городе будут звучать мелодии разных стран мира.

А для тех, кто хочет по-спортивному отметить день рождения столицы, организована площадка у Дворца спорта «Минск олимпийский». Конкурсы, соревнования, квесты и полсотни мини-площадок. А еще здесь состоится закрытие мотосезона. Вечером здесь же разрешится основная интрига. И мы узнаем обладателей высокого звания «Минчанин года». В списке свыше 10 фамилий. Это представители разных сфер: от науки до культуры, от промышленности до сферы обслуживания.