«Минсктранс» вручил награды лучшим работникам предприятия ко Дню автомобилиста и дорожника

В канун Дня автомобилиста и дорожника грамотами и благодарностями отметили 30 лучших водителей и работников предприятия «Минсктранс», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Среди приглашенных также ветераны отрасли, отдавшие предприятию свыше 45 лет. Сфера пассажирских перевозок всегда на особом контроле у руководства города. Транспортные парки ежегодно обновляются. А ключевое направление – переход на экологичный электротранспорт. До конца 2025 года на линию выйдет 90 троллейбусов с увеличенным автономным ходом и свыше 40 электробусов. Также совершенствуется система оплаты проезда.

Константин Гололобов, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»: С 1 ноября мы ожидаем еще тестовую эксплуатацию на первом автобусном маршруте, который обслуживается у нас электробусами. Далее по мере уже эксплуатации тестовой будет эксплуатация промышленная.

Алла Пенюшкина, начальник колонны № 1 филиала «Трамвайный парк» ГП «Минсктранс»: Я сюда пришла на курсы водителей трамвая в 1983 году. С тех пор порог трамвайного парка я не переступала больше никуда. Это моё единственное место работы, уже пошёл 43-й год.

Артем Цуран, председатель Минского городского совета депутатов: Недаром практически 10 % бюджета расходной части города Минска предусмотрено именно на строительство и на содержание городского транспорта. Это достаточно большие расходы, но город целенаправленно их предусматривает.

На балансе «Минсктранса» порядка 2 000 единиц техники. В «Минсктрансе» работает более 10 тысяч сотрудников. Напомним, в последнее воскресенье октября в стране отмечают День автомобилиста и дорожника.

В сфере пассажирских перевозок предприятие продолжает активное развитие и модернизацию. Ключевым направлением становится обновление парка и переход на экологичный электротранспорт. С первого ноября начнется тестовая эксплуатация системы безналичной оплаты проезда банковскими картами на первом автобусном маршруте. В перспективе 2026 года планируется внедрить единую систему по всей республике.