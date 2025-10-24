Работа кипит! Пуховичский район задаёт темп перед республиканским субботником

25 октября в Беларуси пройдет республиканский субботник. Но в Пуховичском районе работу начали уже сегодня, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На благоустройство улиц города вышли сотрудники ЖКХ. Нужно убрать опавшую листву, мусор, а также привести в порядок кроны деревьев. В субботу же десант работников увеличат: задействуют порядка 200 человек. В районе реки Титовка благоустроят криницу – установят ограждение и крышу. Также порядок наведут на улице Андреевской, где расположен водоем.

Валентина Езубчик, бригадир участка благоустройства УП «Жилтеплосервис» коммунального хозяйства Пуховичского района:

Не дожидаясь субботника, мы вышли на уборку территории. Мусор убираем, потом выгребаем листву в городе и на придомовых территориях. Все наши работники выйдут, и будем убирать город.

В 2025 году только в Пуховичском районе работники коммунальных служб высадили порядка 600 кустарников.