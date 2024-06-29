Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта

Алеся Алехнович, ведущая: Минское метро существует с 1984 года и очень интересно, учитывая, как мы всегда видим метро. Это много-много народу. Есть ли какая-то статистика, какие потоки проходят вообще через метро?

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:

Совершенно верно, вы абсолютно правы. У нас очень большие потоки. В год до 300 миллионов пассажиров нас посещает. В сутки около 800 тысяч человек. По сути, значительная часть города, если не половина, практически. Вообще, мы так посчитали с Владимиром Михайловичем, прямо подсчеты вели: уже к 8,5 миллиардам приближается количество пассажиров.