Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена и Владимир Кожедуб, начальник станций «Малиновка» и «Петровщина» Минского метрополитена.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена и Владимир Кожедуб, начальник станций «Малиновка» и «Петровщина» Минского метрополитена.
Алеся Алехнович, ведущая:
Минское метро существует с 1984 года и очень интересно, учитывая, как мы всегда видим метро. Это много-много народу. Есть ли какая-то статистика, какие потоки проходят вообще через метро?
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Совершенно верно, вы абсолютно правы. У нас очень большие потоки. В год до 300 миллионов пассажиров нас посещает. В сутки около 800 тысяч человек. По сути, значительная часть города, если не половина, практически. Вообще, мы так посчитали с Владимиром Михайловичем, прямо подсчеты вели: уже к 8,5 миллиардам приближается количество пассажиров.
Подробности в видео.