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Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта

29 июня 2024 13:37
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В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена и Владимир Кожедуб, начальник станций «Малиновка» и «Петровщина» Минского метрополитена.

Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта-1

Алеся Алехнович, ведущая:
Минское метро существует с 1984 года и очень интересно, учитывая, как мы всегда видим метро. Это много-много народу. Есть ли какая-то статистика, какие потоки проходят вообще через метро?

Минскому метрополитену 40 лет! Пообщались с Андреем Дробом о достижениях подземного транспорта-4

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена:
Совершенно верно, вы абсолютно правы. У нас очень большие потоки. В год до 300 миллионов пассажиров нас посещает. В сутки около 800 тысяч человек. По сути, значительная часть города, если не половина, практически. Вообще, мы так посчитали с Владимиром Михайловичем, прямо подсчеты вели: уже к 8,5 миллиардам приближается количество пассажиров.

Подробности в видео.

# Минское метро # общество # Андрей Дроб # Владимир Кожедуб

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