Книга для детей и их родителей – о чём рассказывает произведение «Моя подруга Каролина»?

«Моя подруга Каролина» – так называется новая книга белорусского автора Дмитрия Николаева. Подростковый возраст – это не только ссора с родителями, но и начало нового этапа в жизни. Вот и для обычной девочки Ники наступило время новых друзей и отношений.

Дмитрий Николаев, автор книги:

Главная героиня там девочка Николь. Ее подруга, соответственно, Каролина и много еще других подружек, которые пытаются перебить внимание на себя. И там очень много всяких жизненных историй, которые будут проходить и в школе, и вне школы, и на занятиях физкультуры и спортом. Тут будут и ссоры с родителями. Родители могут понять, почитать, посмотреть. Современная книжка про современных детей. Тут и все проблемы, которые волнуют детей, все различные ситуации. И главная героиня старается выбрать себе подругу получше.