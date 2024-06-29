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Книга для детей и их родителей – о чём рассказывает произведение «Моя подруга Каролина»?

29 июня 2024 12:41
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Вера Позняк, корреспондент:
Если вы не любите читать, значит не нашли ту самую книгу. Самые интересные и познавательные новинки мы собрали в рубрике «Книжный гид».

Книга для детей и их родителей – о чём рассказывает произведение «Моя подруга Каролина»?-1

«Моя подруга Каролина» – так называется новая книга белорусского автора Дмитрия Николаева. Подростковый возраст – это не только ссора с родителями, но и начало нового этапа в жизни. Вот и для обычной девочки Ники наступило время новых друзей и отношений.

Книга для детей и их родителей – о чём рассказывает произведение «Моя подруга Каролина»?-4

Дмитрий Николаев, автор книги:
Главная героиня там девочка Николь. Ее подруга, соответственно, Каролина и много еще других подружек, которые пытаются перебить внимание на себя. И там очень много всяких жизненных историй, которые будут проходить и в школе, и вне школы, и на занятиях физкультуры и спортом. Тут будут и ссоры с родителями. Родители могут понять, почитать, посмотреть. Современная книжка про современных детей. Тут и все проблемы, которые волнуют детей, все различные ситуации. И главная героиня старается выбрать себе подругу получше.

Подробности в видео.

# Книги # общество # Вера Позняк

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