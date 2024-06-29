Как выстроить занятия и найти подход к ребёнку с аутистическим расстройством – рассказала педагог

Сегодня существует не мало видов лечения, которые могут помочь людям улучшить свои социальные навыки, эмоциональный рост, академическую успеваемость и даже моторный контроль. Но музыкальная терапия делает гораздо больше: она меняет мозг, воспитывает способность к познанию и способствует поведенческим изменениям. Ведь музыка – универсальный язык, который позволяет общаться с окружающим миром. Особенно это важно людям с расстройством аутистического спектра.

Екатерина Потюс, педагог дополнительного образования, объединения по интересам «Созвездие» «Центра дополнительного образования детей и молодежи «Ветразь»:

Первые занятия у нас проходят в присутствии мамы. Потом мы маму постепенно отправляли в другую часть кабинета. Потом, чтобы ее не было видно. Потом – за дверь. В конечном итоге мы пришли к тому, что мама не присутствует не только на занятиях, но она приводит ребенка и уходит по своим делам. Дети аутистического спектра не всегда могут владеть своими эмоциями и очень часто это выражается через крик даже. Но мы как-то находим общий язык. Стараюсь по максимуму давать площадки для выступлений.