Александр Ходжаев поздравил выпускников БГМУ

Ряды специалистов системы здравоохранения сегодня, 29 июня, пополнили 809 выпускников Белорусского государственного медицинского университета, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. У 86 из них красный диплом.

Высокий уровень знаний – это итог практико-ориентированной подготовки в медицинском образовании. Среди тех, кто получил самую добрую и нужную миру профессию, 15 человек включены в банк одаренной молодежи Беларуси. Направление в интернатуру и на первое место работы получили почти 750 выпускников.

Анастасия Римденок, выпускница Белорусского государственного медицинского университета: Я хочу развиваться в своей профессии дальше, профессионально расти, приумножать свои знания, применять на практике.

Ксения Хомич, выпускница Белорусского государственного медицинского университета: Планирую работать онкологом, планирую развивать дальнейшее оказание онкологической помощи в Беларуси, делать все от меня возможное и зависящее для жизни пациентов.

Дипломы выпускникам лечебного, педиатрического, стоматологического, медико-профилактического и других факультетов вручили в торжественной обстановке. С окончанием важного жизненного этапа их поздравил министр здравоохранения. Он напомнил, что врач учится всю жизнь. В свою очередь, в БГМУ студенты получили прочные знания, которые обязательно помогут состояться в профессии.

Сергей Рубникович, ректор Белорусского государственного университета:

Только на протяжении последнего года у нас пересмотрены более 400 программ, созданы более 300 новых программ, пересмотрены все практические навыки, с учетом нового современного технологического оборудования, которое появляется у нас в стране, во всех лучших клиник. Конечно, наши студенты должны быть конкурентно способны для освоения всех своих навыков.

Дипломы о высшем медицинском образовании белорусского образца сегодня получили и 316 иностранных выпускников. Это говорит о высоком доверии образованию и системе здравоохранения Беларуси за рубежом.