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Минской региональной таможне 6 февраля вручили знамя

06 февраля 2015 18:45
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Новости Беларуси. Символ доверия: Минской региональной таможне 6 февраля вручили знамя. Торжественная церемония прошла в стенах музея истории Великой Отечественной войны. Заслуженный символ доблести будет напоминать столичным таможенникам о верности Конституции  и  о необходимости безупречной работы по защите экономических интересов страны.

Также в рамках мероприятия 20 курсантов произнесли слова клятвы на верность Беларуси и ее народу. Вместе с новым пополнением чествовали и опытных сотрудников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

# общество # Таможня Беларуси # Владимир Кухарев

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