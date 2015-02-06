Новости Беларуси. Символ доверия: Минской региональной таможне 6 февраля вручили знамя. Торжественная церемония прошла в стенах музея истории Великой Отечественной войны. Заслуженный символ доблести будет напоминать столичным таможенникам о верности Конституции и о необходимости безупречной работы по защите экономических интересов страны.

Также в рамках мероприятия 20 курсантов произнесли слова клятвы на верность Беларуси и ее народу. Вместе с новым пополнением чествовали и опытных сотрудников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.