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Участники червенского клуба ЮНЕСКО «Факел» прошли посвящение в «Юные международники» клуба интернациональной дружбы имени Юрия Гагарина

06 февраля 2015 14:46
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Новости Беларуси. Участники червенского клуба ЮНЕСКО «Факел» прошли посвящение в «Юные международники» клуба интернациональной дружбы имени Юрия Гагарина. Почетного звания ребята удостоились во время Международного фестиваля «Мир дружбы», который проходил в Москве. Это стало первым шагом к сотрудничеству молодых червенцев со сверстниками из других стран мира.

За время своего существования клуб отметился рядом образовательных, исторических и благотворительных проектов, которые были представлены во многих городах Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

# общество # ЮНЕСКО

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