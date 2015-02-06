Новости Беларуси. Участники червенского клуба ЮНЕСКО «Факел» прошли посвящение в «Юные международники» клуба интернациональной дружбы имени Юрия Гагарина. Почетного звания ребята удостоились во время Международного фестиваля «Мир дружбы», который проходил в Москве. Это стало первым шагом к сотрудничеству молодых червенцев со сверстниками из других стран мира.

За время своего существования клуб отметился рядом образовательных, исторических и благотворительных проектов, которые были представлены во многих городах Беларуси, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.