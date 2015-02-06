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93 дня до Победы: 6 февраля 45-го к войскам Восточно-Прусского направления присоединился 1-й Прибалтийский фронт

06 февраля 2015 18:01
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Новости Беларуси. Мы продолжаем ретроспективу событий военных лет. 93 дня осталось до Великой Победы — 70-летия главной исторический даты 20 века. В этот день, 6 февраля 45-го, Советская армия объединяет свои усилия для дальнейшего проведения самой длительной операции последнего года войны. Сегодня с поправкой на 70 лет назад к войскам Восточно-Прусского направления присоединяется 1-й Прибалтийский фронт, в состав которого с целью  укрепления вошли части 2-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов.

В феврале начинает выпуск послевоенной продукции и первое  белорусское предприятие радиопромышленности. С конвейера сходят алюминиевая посуда, горелки для керосиновых ламп, сельхозинвентарь, штепсельные вилки и другие товары народного потребления. События тех лет сегодня оживают и для тех, с кем делились своими  воспоминаниями их родные и близкие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вячеслав Шапиров, художественный руководитель Белорусского государственного ансамбля «Песняры»:
Как ни странно, общаясь с ветеранами, очень мало из них что-то рассказывали о войне. Мой отец и мой дядя, его родной брат, когда они вспоминали о чем-то, они избегали этих кровавых разговоров, потому что это неприятно вспоминать. Но кое что я все-таки подслушал. Я подслушал, как в Кенигсберге просто чудом он остался жив, когда мальчишка от страха в него выстрелил. Последние дни войны, он просто от страха выстрелил в него  из пистолета, и пуля чудом просвистела у виска и он остался жив.

# общество # Беларусь помнит # Вячеслав Шапиров

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