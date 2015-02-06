Артисты Нанкинского театра выступили с коцертом в Минске

Новости Беларуси. Не календарная весна пришла в Минск с выступлением артистов Нанкинского театра. Коллектив из Поднебесной в Минске с гастролями впервые. Для белорусского зрителя подготовили танцы, вокальные, цирковые номера, пекинскую оперу и другие виды искусства. Кстати, согласно китайскому календарю с наступлением праздника весны приходит Новый Год. Нашему корреспонденту Анастасии Бенедисюк удалось не только познакомится с артистами из Поднебесной, но даже научить их движениям белорусского народного танца.

Полгода репетиций. 30 лучших артистов. 15 номеров. Для каждого свой чемодан ярких образов. Трупа из Нанкинского театра, опробовав лучшие сцены Франции, Германии, Швейцарии, Португалии и Израиля, в эти минуты перед отечественным зрителем.

Хуансуань Дэн, артист театра (Китай):

Мы действительно выступали на многих площадках мира. Сцена сегодня немного маленькая. Но это нас совершенно не смущает и ни в коем случае не отразится на качестве выступления. Для нас главное — познакомить белорусов с нашей культурой. И чтобы настроение весь вечер было по-настоящему праздничным.

А это эксклюзивные кадры от СТВ: ведущие солисты — не в пуантах, без концертных костюмов и даже без грима. Они репетируют в теплых свитерах, куртках и сапогах. Но, кажется, даже смена климата не в силах повлиять на качество их выступления: все жесты и позы отточены, походка, выражение глаз — все призвано предельно четко отражать характер героя. Грациозная Вэнь Тянь призналась: мало просто любить танец — в нем надо жить. А еще соблюдать диету и каждый день делать зарядку.

Вэнь Тянь, артист театра (Китай):

Как профессиональный артист, я обязано следить за своим рационом. А что касается отличий европейского танца от китайского. То у вас хореография более горячая, страстная, мы более застенчивы.

Съемочная группа СТВ решила взять мастер класс у ведущей солистки ансамбля. Ну что ж, Нин Лу, давай какой-нибудь самое простое движение.

Пусть и не с первого раза и не самое сложное движение, но что-то получилась, мы же, в свою очередь, решили научить и Нин Лу кое-чему родному.

Веселым праздником весны начинается Китайский Новый год — Чунь Цзе. Для гостей из Поднебесной он стал своего рода культурной маркой. Вот уже 5 лет многочисленные делегации отправляются за пределы своей страны, чтобы пусть и не под зеленую красавицу, а со сцены преподнести свои подарки новым друзьям.

Все артисты Нанкинского в Беларуси впервые. Этакий дебют в квадрате: и для них, и для зрителей. И две белорусские песни в репертуаре. Пусть и в переводе. Кстати. В следующий раз репертуар, как и круг совместных культурных мероприятий, артисты и организаторы пообещали расширить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сяолу Ван, артист театра (Китай):

На самом деле никто из артистов не знает русский. Это очень сложный язык. Произношение. Поэтому сначала, мы просто выучили мелодию, а уже потом слова. Но песни, конечно, всем очень нравятся. Как и ваша страна. Очень. Обязательно вернемся.