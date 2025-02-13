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Кого сложнее учить: парней или девушек? Мнение тренера женской сборной по хоккею

13 февраля 2025 14:09
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Трус не играет в хоккей, а наши девчонки не из робкого десятка! Уже в эту субботу белорусские спортсменки продемонстрируют свое мастерство на «Минск-Арене». 15 февраля в столице пройдет Всемирный женский хоккейный матч. А подробнее об этом событии мы поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси (U15) и Татьяна Ситько, хоккеистка женской сборной Беларуси (U15).

Александр Стасевич, ведущий:
Расскажите о матче всем, кто не посвящен.

Кого сложнее учить: парней или девушек? Мнение тренера женской сборной по хоккею-2

Константин Немирко, главный тренер женской сборной Беларуси (U15):
Это такое глобальное событие под эгидой Международной федерации хоккея, когда организовывается матч девочек по всему миру, играют белые против синих, суммируется итоговый счет и выводится общий счет всемирный, так сказать, белые против синих. Поэтому более 40 стран участвуют. Событие на самом деле масштабное.

Александр Стасевич:
То есть все спортивное мировое сообщество и взгляды прикованы к этому матчу?

Константин Немирко:
Да, сто процентов.

Юрий Царев, ведущий:
Хочу спросить тренера, скажите, тяжело девочек тренировать? Насколько отличаются они от ребят?

Константин Немирко:
Тут, наверное, две правды. С одной стороны, проще, а с какой-то и тяжелее. Проще в том, что девчонки более цепкие на прием информации, более исполнительные, это качество у них не отнять. Но эмоциональная составляющая больше раскачивается, больше подвержена какому-то эмоциональному влиянию на стрессы, на неудачи. И вот здесь эта поддержка в плане психологической сложнее, должна быть более глубокая, продуманная.

Подробности в видео.

# Хоккей # Женский хоккей # Спорт Беларуси # Юрий Царёв # Александр Стасевич # Александра Каштанова

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