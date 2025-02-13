Копыльское предприятие наладило поставки хлебобулочных изделий в Казахстан

Успехи в импортозамещении и высокие стандарты качества. Копыльское предприятие запустило производство хлебобулочных изделий, которые теперь будут поставляться на рынок Казахстана, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Чтобы сохранить свежесть хлеба при транспортировке, каждый кусок заворачивают в специальную пленку. Для этого недавно приобрели современную упаковочную машину – «флоу-пак». Первые партии продукции уже оценили казахские покупатели, поэтому в планах – увеличение объемов. Кроме того, поставки продолжатся и на внутренний рынок.

Тамара Абрамович, директор производственного унитарного предприятия:

Объем произведенной промышленной продукции за 2024 год – более 20 миллионов рублей. Мы в разы увеличили ассортимент произведенной продукции. Если раньше наша продукция была только хлебобулочная, то сегодня это кондитерская, кремовая. Это не только красиво, но и вкусно.

В дополнение к разнообразным видам хлеба, булочек и батонов в ассортименте предприятия недавно появилась новинка – «Копыльская чиабатта» – яркий пример успешного импортозамещения, который завоевал сердца многих любителей выпечки.