«Минскметрострой»: Станция «Малиновка» находится в стадии сооружения конструкций

Новости Беларуси. Новые станции минского метро готовятся к открытию. Уже в ноябре их смогут оценить пассажиры. Как изменится метро в будущем, знают в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Протяженность лабиринтов подземного царства увеличилась почти на 3 тысячи метров, общая протяженность линий метрополитена составила 36 км.

Владимир Кузнецов, начальник участка УП «Минскметрострой»:

На новых станциях установлено новое теленаблюдение, новое оборудование связи и оборудование в целом.

Природные мотивы легли в основу станции метро «Грушевка», которая соединила старую и новую столичную подземку. Не менее оригинальным могут похвастаться станции «Михалово» и «Петровщина». К чемпионату мира по хоккею запоют птицы на станции метро «Малиновка». Фисташковый оттенок стен и лазурный оттенок потолка превратят метро в настоящий сад под открытым небом.

Владимир Кузнецов:

Станция «Малиновка» находится в стадии сооружения конструкций, уже построена вентсбойка, сейчас возводится строительно-технологическая площадка.

Территория протяженности метро будет расширяться. На две станции удлинится каждая из линий метро. Кроме того, к 2030 году появятся две новые ветки метро. Третья линия протяженностью 20 км. свяжет Зеленый Луг с микрорайоном Курасовщина. Четвертая линия столичных лабиринтов, длиной 15 км., будет будет проложена в Серебрянку и, возможно, пройдет прямо через Чижовское водохранилище.

В долгосрочных планах - полностью осовременить метро. Уже к концу этого года в метро появятся новые электронные билеты, а на каждой станции метро - новый терминал для пополнения счета.