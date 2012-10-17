В жилом доме в Заславле рабочие летом отрезали батареи, но до сих пор не приварили. Люди остались без отопления

Новости Беларуси. Из-за капитального ремонта дом в Заславле Минской области остался без отопления. Батареи отрезали еще летом и обратно не приварили. Жалобы люди пишут уже не один месяц. Им отвечают: работы закончатся к началу отопительного сезона.

У жильцов этого дома в Заславле с местным ЖЭСом холодные отношения. Из-за капитального ремонта, который идет уже два года, все квартиры остались без отопления. И без батарей. Трубы еще летом отрезали рабочие.

Олег Тризна:

Обрезали батареи, сказали, что срочно нужно. В итоге пропали. За четыре месяца ни один сотрудник не появился.

По словам жильцов, в прошлом году ситуация была аналогичной. Тогда рабочие и батарей не поменяли. Зато, как и теперь, трубы отрезали. Писать жалобы жильцы начали еще летом. Сначала в ЖЭС, потом в облисполком. Там ответили: работы закончат к началу отопительного сезона. Однако, когда он начинается, как ни сейчас, жильцы понять не могут.

Жительница дома:

Это неделя теплая. Следующая холодная. Опять будет холод. Дети утром встать с кровати не могут. Холодно.

Работу сотрудников ЖЭСа, по словам жильцов, делать приходится теперь последним. Причем за свои деньги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тамара Комаровская:

У нас было собрание. Нам говорили, что три миллиарда выделили на ремонт. Где эти три миллиарда? Не знаю.

Где эти три миллиарда, мы отправились узнавать в ЖЭС. Там объяснили. Отопление планировали включить еще два дня назад. Не уложились в сроки, как это не парадоксально, из-за нехватки денег. Мол, они появились только сейчас. Да и объемы работ большие. Однако начнут топить, пообещали, послезавтра.

Сергей Зезетко, начальник Заславского ЖЭУ № 1:

Проблемный дом. Там три очереди капитального ремонта: кровля, замена оконных блоков, система отопления, водоснабжение, канализация. Работы много, поэтому не справляемся. 19 октября будет произведен пуск отопления.

В управлении ЖКХ, куда и писали письма жильцы, с нами общаться отказались. А начальник организации подрядчика, который и руководит всей работой, как говорится, по дому, слег в больницу. С сердцем. Однако по телефону прояснить ситуацию согласился.

Евгений Сачек, директор организации подрядчика:

По договору сроки сорвали. Не вовремя нас профинансировали. Мы пошли на то, что на свои деньги сегодня работаем и исправляем.

Максимально на следующей неделе отопление там включат. Максимально.

Впрочем, жильцы злополучного дома таким словам верят мало. Верить приходится синоптикам. Те со следующей недели обещают заморозки.