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3 новые станции Зеленолужской линии метро планируют открыть к концу 2024 года

09 февраля 2024 17:49
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Три новые станции метро Зеленолужской линии откроют до конца 2024 года. Это «Аэродромная», «Неморшанский сад» и «Слуцкий гостинец», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

3 новые станции Зеленолужской линии метро планируют открыть к концу 2024 года-1

Наибольший объем работ выполнен на «Аэродромной». Здесь осталось завершить отделку и благоустроить прилегающую территорию. Под сводом платформы уже подключены около 40 оригинальных светильников. Они будут имитировать облака на фоне голубого неба. Сейчас на станции продолжается монтаж оборудования. Строители ждут поставку турникетов, входных дверей и защитных экранов. К слову, практически все стройматериалы отечественного производства.

3 новые станции Зеленолужской линии метро планируют открыть к концу 2024 года-4

Павел Фатеев, заместитель начальника участка № 4 тоннельного отряда № 1 Минскметростроя:
Особенность этой станции в том, что в период строительства закладывается пересадочный узел на четвертую линию. На этой станции большое количество эскалаторов и лифтов. Больше ни на каких станциях метро у нас в Минске на входах эскалаторов нет. На каждом входе лифты установлены и два лифта с каждого вестибюля на платформу.

Кроме того, на станции необходимо провести чистовую покраску стен, свода и служебных помещений, облицевать гранитом входные зоны, закончить остекление и устройство павильонов.

# Минское метро # общество # Павел Фатеев # Новости Минска и Минской области

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