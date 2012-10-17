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В Японии американских моряков подозревают в изнасиловании

17 октября 2012 11:20
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Новости Японии. В Японии по подозрению в изнасиловании арестованы двое американских моряков. Один из задержанных уже сознался в преступлении. Второй отрицает свою вину. МИД Японии отправил ноту протеста в американское посольство.

На Окинаве проходят службу около 25 тысяч военнослужащих США. Местные жители не раз высказывали недовольства присутствием такого большого контингента. Более того, военные зачастую ведут себя непристойно. Изнасилование тремя военными США 12-летней местной девочки в 1995 году вызвало масштабные акции протеста на Окинаве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Агрессия американцев в мире

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