Дом-интернат для ветеранов войны, труда и инвалидов открылся в Гомельской области

Новости Беларуси. В Гомельской области полторы сотни пенсионеров переехали на постоянное место жительства в санаторий и даже обрели там новую семью. Водолечебница, кабинеты спелео- и физиотерапии, большая библиотека, свой кинотеатр и информационный центр – вот далеко не полный список благ, доступных каждому жителю дома-интерната для ветеранов войны, труда и инвалидов «Васильевка».

Иван Фомченко, житель дома-интерната «Васильевка»:

Я чувствую себя здесь лучше, как дома. Я с удовольствием просил, чтобы меня сюда взяли. Я в хорошем коллективе.

Лидия Бамбурова, житель дома-интерната «Васильевка»:

У нас здесь и дискотеки, и самодеятельность.

Алексей Крылов, житель дома-интерната «Васильевка»:

Если бы не такие условия, я бы давно без ног остался. А здесь внимание нам очень хорошее.

К таким же высоким стандартам постепенно приводятся все соцучреждения Гомельской области. Совсем скоро новое отделение временного проживания пожилых людей откроется в самом южном населенном пункте страны – поселке Комарин. Местные жители, при необходимости, смогут, например, перезимовать в комфортных условиях под присмотром медперсонала. И при этом не уезжать далеко от родного дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.