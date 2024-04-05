Ливанец после окончания ветакадемии работает в Беларуси. На его попечении почти тысяча бурёнок

Александра Ходюкова пообщалась с молодым специалистом и узнала, чем привлекательна наша страна для иностранцев.

Гостеприимство, комфорт и безопасность. Тысячи иностранных граждан продолжают выбирать Беларусь в качестве своего второго дома. 26-летний Халил Баллут из Ливана после окончания академии остался работать ветврачом в одном из хозяйств Витебского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На попечении у 26-летнего Халила Баллута почти тысяча буренок! И это только дойное стадо. После окончания Витебской академии ветеринарной медицины ливанец не спешил прощаться с Беларусью. Как родного его приняли на агрокомплексе «Возрождение» в Витебском районе.

Халил Баллут, в етеринарный в рач а грокомплекса «Возрождение» ОАО «Витебская б ройлерная п тицефабрика»: Я работаю с коровами. С любовью к ним отношусь и с заботой, бережно. Потому что они продукцию нам дают. Как к коровам относишься, такая и продукция будет. Главное – с любовью. Любая вещь, которая делается с любовью, она делается хорошо. Вот у меня на ферме самая любимая корова Мурка, она хорошо молоко дает.

Лечить животных Халил мечтал с детства. Первые шаги в профессию делал будучи мальчишкой – помогал на ферме родителям, которые и по сей день держат свое хозяйство. Кстати, глядя на старшего брата, в Беларусь приехала учиться и его сестра Рима.

Халил Баллут:

Белорусский диплом в Ливане очень ценится. Выпускники белорусских вузов хорошо показали себя как специалисты: врачи, инженеры... Страна мирная, люди здесь добрые, всегда идут на помощь. Когда я уезжаю домой на каникулы или в отпуск, меня всегда тянет обратно в Беларусь.