Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов

Так, уже 11 ноября здесь, в радиологическом корпусе, начали принимать плановых пациентов. Накануне в стационаре проводили масштабную дезинфекцию, кварцевание и проветривали помещения. Теперь пятый корпус в полной стерильности открыл 370 коек. Из них 120 радиологического профиля и 250 – хирургического.

Регина Завадская, заведующая Минским городским центром дезинфекции и стерилизации: Организация здравоохранения подает нам заявку на наряд, выполнение дезинфекционных мероприятий, у нас задержек выполнения работ нет, то есть мы вкладываемся в сутки. Мы работаем активными в отношении вируса средствами дезинфекции, разрешенными Министерством здравоохранения, и используем оборудование, которое распыляет мелкодисперсный аэрозоль.

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:

Мы работаем в течение месяца с пациентами с COVID-инфекцией. Ни для кого не секрет, что мы вышли на плато и пошли на снижение по заболеваемости в нашем городе. Соответственно, в первую очередь освобождают онкологическое учреждение, так как оно наиболее востребовано населением. Мы освобождаем пятый корпус, частично выписали пациентов, частично перевели в другие стационары, частично перевели в свой второй корпус для долечивания.