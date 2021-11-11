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Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов

11 ноября 2021 14:05
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Новости Беларуси. Минский онкологический центр поэтапно выходит из состояния ковидного госпиталя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов-1

Так, уже 11 ноября здесь, в радиологическом корпусе, начали принимать плановых пациентов. Накануне в стационаре проводили масштабную дезинфекцию, кварцевание и проветривали помещения. Теперь пятый корпус в полной стерильности открыл 370 коек. Из них 120 радиологического профиля и 250 – хирургического.

Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов-4

Регина Завадская, заведующая Минским городским центром дезинфекции и стерилизации:
Организация здравоохранения подает нам заявку на наряд, выполнение дезинфекционных мероприятий, у нас задержек выполнения работ нет, то есть мы вкладываемся в сутки. Мы работаем активными в отношении вируса средствами дезинфекции, разрешенными Министерством здравоохранения, и используем оборудование, которое распыляет мелкодисперсный аэрозоль.

Минский онкоцентр больше не будет ковидным госпиталем. Здесь уже начали принимать плановых пациентов-7

Виктор Кондратович, главный врач Минского городского клинического онкологического центра:
Мы работаем в течение месяца с пациентами с COVID-инфекцией. Ни для кого не секрет, что мы вышли на плато и пошли на снижение по заболеваемости в нашем городе. Соответственно, в первую очередь освобождают онкологическое учреждение, так как оно наиболее востребовано населением. Мы освобождаем пятый корпус, частично выписали пациентов, частично перевели в другие стационары, частично перевели в свой второй корпус для долечивания.

Четвертый, хирургический корпус в Минском онкоцентре планируют открыть в течение следующей недели.

# Коронавирус # общество # Регина Завадская # Виктор Кондратович # Фотофакт

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