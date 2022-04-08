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Минский медколледж начнёт обучать инвалидов по зрению лечебному массажу

08 апреля 2022 10:26
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Стать востребованным специалистом, реализовать себя в любимом деле для инвалидов по зрению сегодня больше, чем просто мечта. Получить гарантированный пропуск в безграничный мир возможностей сможет каждый. Так, новый учебный год принесет новые открытия. В стенах Минского государственного медицинского колледжа начнут обучать будущих абитуриентов по специальности лечебный массаж. Постигать азы мастерства будут ребята с нарушением зрения.

Минский медколледж начнёт обучать инвалидов по зрению лечебному массажу-1

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:
По окончанию обучения выпускники получат квалификацию техник-массажист. Для ребят это очень хорошая возможность получить востребованную медицинскую специальность.

Минский медколледж начнёт обучать инвалидов по зрению лечебному массажу-4

А ведь хороший пример заразителен. Опыт подготовки по аналогичной специальности есть и в Гродненском медицинском колледже. Слабовидящие студенты-выпускники давно нашли свое место на рынке труда и показали себя с наилучшей стороны, ведь руки и тактильная чувствительность у них действительно особенные.

Минский медколледж начнёт обучать инвалидов по зрению лечебному массажу-7

Чтобы вступить в ряды медиков, сперва необходимо получить общее среднее образование. Затем молодым людям предложат сдать экзамен: внутренний либо централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку на выбор и по биологии. Итоговые результаты суммируют со средним баллом аттестата. Зачисление в колледж пройдет на конкурсной основе.

Минский медколледж начнёт обучать инвалидов по зрению лечебному массажу-10

Светлана Данилкович:
В этом году в нашем колледже будет осуществляться набор на основе общего базового образования по двум специальностям – сестринское дело и лечебное дело. То есть к нам можно будет поступать по окончании 9 классов. Для этого в приемную комиссию необходимо будет предоставить документ об общем базовом образовании. Зачисление будет осуществляться по конкурсу среднего балла документа об образовании.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Светлана Данилкович # Вероника Макаревич # Фотофакт

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