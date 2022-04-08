Минский медколледж начнёт обучать инвалидов по зрению лечебному массажу

Стать востребованным специалистом, реализовать себя в любимом деле для инвалидов по зрению сегодня больше, чем просто мечта. Получить гарантированный пропуск в безграничный мир возможностей сможет каждый. Так, новый учебный год принесет новые открытия. В стенах Минского государственного медицинского колледжа начнут обучать будущих абитуриентов по специальности лечебный массаж. Постигать азы мастерства будут ребята с нарушением зрения.

Светлана Данилкович, директор Минского государственного медицинского колледжа:

По окончанию обучения выпускники получат квалификацию техник-массажист. Для ребят это очень хорошая возможность получить востребованную медицинскую специальность.

А ведь хороший пример заразителен. Опыт подготовки по аналогичной специальности есть и в Гродненском медицинском колледже. Слабовидящие студенты-выпускники давно нашли свое место на рынке труда и показали себя с наилучшей стороны, ведь руки и тактильная чувствительность у них действительно особенные.

Чтобы вступить в ряды медиков, сперва необходимо получить общее среднее образование. Затем молодым людям предложат сдать экзамен: внутренний либо централизованное тестирование по русскому или белорусскому языку на выбор и по биологии. Итоговые результаты суммируют со средним баллом аттестата. Зачисление в колледж пройдет на конкурсной основе.