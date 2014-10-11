Минский главпочтамт – в истории и на картине художника Виктора Альшевского

Мегаполис диктует свой ритм жизни. Люди спешат по делам, торопятся на работу и «проходят мимо» нашего города. Во время рабочей недели для многих кажется роскошью неспешно прогуляться по улицам, всмотреться в детали и открыть для себя новую столицу: прочувствовать архитектуру, увидеть замыслы градостроителей и насладиться красотой Минска.

А вот в природе художников заложено видеть прекрасное и пройти мимо него они не могут.

Известный белорусский художник Виктор Альшевский захотел запечатлеть знаковые минские здания для будущих поколений. Так появился цикл «столичных» картин.

В перспективе их будет немногим больше 20. Пока написано 10. На них – главные памятники архитектуры современного Минска: «ворота в город», почтамт, Академия наук. Каждая картина – отдельная история.

Виктор Альшевский, художник лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Практически вся архитектура, наиболее ярко выраженная советского периода, самые яркие проекты находятся на проспекте Независимости. И, собственно говоря, проспект Независимости, может, и будет той масштабной темой всех картин, которые будут создаваться и посвящены именно послевоенному, советскому периоду в архитектуре.

В коллекции картин «Проспект Независимости» – синтез эпох: современные здания, возведенные в советское время, раскрывают свое значение через древние мифические сюжеты. А традиционные для полотен Виктора Альшевского золото, серебро и бронза заставляют картины звучать по-новому. Архитектура, изображенная на холстах, представляет собой единый монументальный ансамбль, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Когда работа над проектом завершится и будут собраны все полотна, зритель сможет сложить для себя образ столицы, не похожей ни на один город мира.

Уже три года идет работа над циклом картин о Минске. Главная задача, признается Виктор Альшевский, указать на архитектурные детали, через едва уловимые элементы зданий открыть красоту и уникальность построек советского периода.

Написанные полотна разлетелись по всей столице. Героиню сюжета – картину «Добрая весть» – мы нашли в Национальном художественном музее на выставке «Забор». Это полотно посвящено почтамту.

До недавнего времени считать километраж, а в старину – версты, было принято от главного почтового отделения города. На его месте находился так называемый «нулевой километр» и расстояние до другого населенного пункта считали от почтамта. Однако сейчас белорусский «нулевой километр» спустился немного дальше по проспекту Независимости и расположился на Октябрьской площади.

Минский почтамт возвели за четыре года и в 1953 году новенькое здание, построенное на средства Министерства связи СССР, возглавило проспект Независимости.

Проектирование строения началось еще в 1947 году. Кстати, до сих пор ведутся споры о том, кто же был архитектором. Все дело в том, что составил авторский проект Владимир Адамович Король – заместитель начальника управления по делам архитектуры при Совете министров БССР. Однако такому видному деятелю не хватило времени, и рабочее проектирование поручили выпускнику Московского архитектурного института Абрааму Духану.

Теперь здание почтамта печатают на открытках и показывают каждому туристу, ведь оно – настоящее произведение искусства.

Все обилие мелких лепных деталей кропотливо возводили мастера в летний зной и лютые морозы. В то время строительных материалов не хватало, однако строили на века – здесь ни разу не проводился капитальный ремонт фасадов.

Виктор Альшевский, художник лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Оно явилось жемчужиной нашей архитектуры этого периода. Сам по себе архитектурный памятник, который послевоенного периода, является основанием развития нашего красивого сегодняшнего проспекта Независимости.

Почтамт в Минске – главное почтовое предприятие города и единственный почтамт на территории всей Беларуси. Оно руководит всеми узлами и почтовыми отделениями связи. Здесь принимаются и обрабатываются посылки, бандероли, письма.

Несмотря на то, что телеграммы и бумажные послания от руки медленно превращаются в пережиток прошлого, традиционные услуги почтамта никто не отменял: продажа открыток, отправка писем и звонки. Плюс услуги XXI века: денежные переводы, Интернет.

Именно такое здание – своеобразную точку отсчета информационной жизни – и задумал показать художник Виктор Альшевский.

Но не только о главной почте страны повествует картина, ведь в каждом произведении архитектурного цикла есть сюжет.

Полотно было задумано в 2010 году, когда началась подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею. Весть о спортивном празднике и разносит по всему миру здание почтамта на холсте.

Виктор Альшевский, художник лауреат государственной премии Республики Беларусь:

Я брал связь времен, то есть с прежними Олимпиадами, когда проходили эти великие спортивные состязания, в разные периоды, можно сказать, тысячелетия тому назад. То есть все это в какой-то степени взаимосвязано с этим событием, которое происходило в нашей стране. То есть эта взаимосвязь – это не какое-то явление случайное, это закономерное явление.

Во время проведения чемпионата картина была в стадии завершения. Полотно получилось поистине колоссального размера, как и размах проведения хоккейного состязания. На лучах – страны-участницы мирового чемпионата.

Здесь есть и обратная связь: после того, как за время хоккейного праздника нашу страну посетили тысячи туристов, открыли для себя минскую архитектуру, испытали гостеприимство белорусского народа, уже не почтамт, а сами гости развозят добрую весть о Беларуси по всем странам мира.