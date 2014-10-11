Жизнь после пенсии

Говорят, после пенсии жизнь только начинается.

Ольга Шишло, заместитель руководителя «Минского городского университета третьего возраста»:

Наш университет предлагает три основных факультета: факультет информационно-коммуникационный, где предлагаем обучение компьютеру (Интернет и основы компьютерной грамотности), факультет иностранных языков (основыне языки — английский и немецкий) и факультет журналистики. Также есть факультет дополнительного образования, в рамках которого организованы различные кружки и секции. Есть кружки долголетия, школы скандинавской ходьбы, культуры (слушатели посещают музеи, театры), планируется театральная студия. Запись у нас проходит обычно раз в год. В этом году было 23-24 сентября. Люди приходят с пенсионным удостоверением и с фотокарточкой на удостоверение. У нас все занятия проходят бесплатно для людей старшего возраста.

Ольга Иванова, пенсионерка:

Я 1938 года рождения. Я студентка Московского юридического института высшего образования бакалавра стран Болонского процесса на факультете менеджмента. Я предприниматель. Так как я открыла свое предприятие, естественно, мне нужно иметь хорошее образование. Я сначала сомневалась, были сомнения, что будет очень трудно. Нет, я пришла, очень хорошо сдала. Мне задали 30 вопросов.

Елена Желткевич, психолог:

К сожалению, существуют стереотипы. Стереотипное мышление, которое, заложилось, наверное, много лет у нас, может быть, в связи с бывшим СССР, который разграничил каждого человека. Который определил: это средний возраст, это пенсионер и все остальное. Что такое, когда человек выходит на пенсию в 55 лет? Это всего лишь цифра в его паспорте. Все остальное у человека — это его жизнь.

Ирина Дудка, заместитель председателя Комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Сегодня в Минске для людей зрелого возраста организован 227 кружков. Они находятся на базе территориальных центров социального обслуживания населения.