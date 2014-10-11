Сотни субботников прошли по всей Беларуси

Новости Беларуси. Лето в Минске 11 октября ощущалось не только благодаря теплой погоде, но и отсутствию листвы. Правда, о чистоте в городе пришлось позаботится самим горожанам. Вооружившись граблями и лопатами, минчане отправились на борьбу с мусором и плохим настроением. Всех, у кого остались незаконченные дела на клумбе, в подвале или во дворе, сотрудники коммунальных служб до конца месяца будут ждать на субботниках. Необходимый инвентарь с удовольствием предоставляется во временное пользование всем желающим.

Элеонора Лутович, СТВ:

Успеть навести порядок во дворах надо успеть до ноября. И пока осень нас радует хорошей погодой, самое время облагородить клумбы, убрать сухие ветки и листву.

Сотни субботников прошли уже по всей Беларуси. Убрано тысячи гектаров лесных массивов. Месячник по уборке дворовых территорий продлится до конца октября. И каждые выходные ЖЭСы приглашают всех желающих принять участие.

Людмила Мальцева, Директор ЖЭУ № 49 Советского района Минска:

Были размещены объявления насчет месячников, субботников. Все последующие субботы тоже будем работать на определенных дворах.

Жильцы, как правило, убирают подъезды, подвалы, клумбы и прилегающие к дому территории. Чтобы провезти субботник с размахом, требуются дополнительные руки. И сотрудничество со школами в таких вопросах очень кстати.

Школьники:

— У нас в субботу день мероприятий и сегодня мы убираем территорию здесь.

— Это входит в школьные обязанности. Буду выполнять как достойный ученик.

Кто как не учитель покажет пример своим ученикам.

Тамара Лоскутова, преподаватель гимназии №30:

Иду к часам трудиться. У нас памятник, мемориал, школьный двор — все должно быть приведено в порядок. ...

На субботник Тамара Геннадьевна идет не с пустыми руками. Здесь порядок надо наводить с умом и перспективой на будущий год.

Посадить цветы, кустарники, деревья могут и жильцы многоэтажек. Такая инициатива всегда приветствуется, но садить, где вздумается все же не стоит. Лучше обратиться в ЖЭС вашего района, где не только выберут наиболее подходящее место, но и с посадкой помогут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.