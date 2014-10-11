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В Мингорисполкоме рассказали о том, как найти возможность строительства жилья в Минске

11 октября 2014 15:44
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Новости Беларуси. Жильё моё - как много в этих словах дорогого и для тех, кто уже является обладателем собственных квадратных метров, и для тех, кто только о них мечтает. Обзавестись своей квартирой или домом сегодня стремится каждый. Вот только на пути к заветным квадратам ему приходится не раз споткнуться о трудности материальные, бюрократические и другие.

В этом непростом деле гражданину призвано помочь государство. Собственно, так и происходит. Существует целая система кредитов, преференций и других льгот, на которые могут рассчитывать граждане. В Беларуси подобная схема тоже работает. В последнее время она достаточно серьезно реформируется.

Обо всем этом на примере Минска ведущая программы «Большой город» на СТВ говорит с Александром Авраменко, начальником управления жилищной политики Мингорисполкома.

# общество # Государственная политика в области жилищного строительства # Александр Авраменко

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