Новости Беларуси. Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне полпроцента. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, ситуация на рынке труда республики стабильная. По сравнению с 2012 годом снижается число обращений в службу занятости, растет число вакансий и зарплата.

Число свободных рабочих мест на 1 августа, исходя из заявок нанимателей, превысило 73 тысячи. Большинство вакансий, как и прежде, для рабочих. Для выпускников учебных учреждений активно комплектуются группы профобучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда специальностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.