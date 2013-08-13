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Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне полпроцента

13 августа 2013 06:06
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Новости Беларуси. Зарегистрированная безработица в Беларуси сохраняется на уровне полпроцента. Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты, ситуация на рынке труда республики стабильная. По сравнению с 2012 годом снижается число обращений в службу занятости, растет число вакансий и зарплата.

Число свободных рабочих мест на 1 августа, исходя из заявок нанимателей, превысило 73 тысячи. Большинство вакансий, как и прежде, для рабочих. Для выпускников учебных учреждений активно комплектуются группы профобучения и повышения квалификации по востребованным на рынке труда специальностям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Работа в Беларуси

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