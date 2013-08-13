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Конкурс на лучшую сказочную историю для Деда Мороза объявлен в Беловежской пуще

13 августа 2013 06:08
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Новости Беларуси. Конкурс на лучшую сказочную историю для Деда Мороза объявлен в Беловежской пуще. Творческая акция приурочена к 10-летию поместья и продлится до конца сентября. К участию приглашают и детей, и взрослых.

Придумывать истории можно о приключениях и жизни пущанского волшебника, его поместье и сказочных персонажах.

Десятилетний юбилей поместья в национальном парке будут отмечать в середине декабря. Центральным событием праздника станет презентация проекта «Сказочная карта России и Беларуси», во время которой в пуще будет открыта первая международная сказочная верста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Конкурс

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