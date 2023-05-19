Суд над известным репетитором Евгением Ливянтом начался в Минске. Свою вину он полностью признал

Новости Беларуси. В Минске начался суд над известным репетитором Евгением Ливянтом. Он являлся руководителем центра, который занимался подготовкой абитуриентов к ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске начался суд над известным репетитором Евгением Ливянтом. Он являлся руководителем центра, который занимался подготовкой абитуриентов к ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как следует из материалов дела, обвиняемый в августе 2020-го принимал участие в несанкционированных акциях и блокировке транспорта, призывал к свержению действующей власти. Свою вину подсудимый полностью признал.
Кроме Ливянта по уголовному делу об активном участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, проходят еще шесть человек. В том числе его жена и дети.
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