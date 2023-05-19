Суд над известным репетитором Евгением Ливянтом начался в Минске. Свою вину он полностью признал

Новости Беларуси. В Минске начался суд над известным репетитором Евгением Ливянтом. Он являлся руководителем центра, который занимался подготовкой абитуриентов к ЦТ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как следует из материалов дела, обвиняемый в августе 2020-го принимал участие в несанкционированных акциях и блокировке транспорта, призывал к свержению действующей власти. Свою вину подсудимый полностью признал.