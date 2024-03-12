Гимназист из Клецка перевёл пьесы белорусской батлейки на английский язык

Батлейка зазвучала на английском. Гимназист из Клецка перевел пьесы на зарубежный язык и со своим проектом стал лучшим в республиканском конкурсе ученических работ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Идея соединить два любимых направления принадлежит самому Денису. Помогал ему в работе учитель английского. Вместе не только перевели известные произведения, но и создали образы самых распространенных персонажей. В итоге проект, посвященный традиционному белорусскому кукольному театру, получил наивысшие оценки жюри. Одной из первых озвученных пьес стала библейская – о рождении Иисуса Христа. В репертуаре также произведения Шекспира.

Денис Абабурко, учащийся гимназии Клецка:

Английский язык мне был очень интересен еще в детстве. Что касается самой работы, то мне нравились самодельные куклы – пришел я к батлейке. Я сразу очень увлекся этой темой. Когда мне предложили заняться исследовательской деятельностью, я сразу понял, на какую тему она будет.

Андрей Ребковец, учитель гимназии Клецка:

Эту работу начинали мы почти два с половиной года назад. Начали мы с того что просто изучили батлейку как таковую, что она из себя представляет. Выступили в роли переводчика со своим учащимся и перевели сценарий батлейки, адаптировали их под англоговорящую публику. В этом суть работы. В начале исследовали, как вообще художественные произведения переводятся, дальше, зная эти правила, применили их к переводу батлеек.