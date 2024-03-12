8 объектов Минщины пополнили список историко-культурного наследия. Узнали историю одного из них

Восемь объектов в Минской области пополнили список историко-культурного наследия. Среди них и церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уникальный памятник белорусского деревянного зодчества. История святыни в материале Дарьи Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

У каждого храма, как и у человека, своя история рождения и жизни. Не исключение и церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы. За более чем вековой период след в его существовании оставили самые разные события.

Построена церковь в XIX веке из дерева. Тогда это был приписной приход к храму в Тимковичах Копыльского района. Так как здесь не было своего священника, служба проводилась реже. Свой первозданный вид здание сохранило и по сей день.