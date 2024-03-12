8 объектов Минщины пополнили список историко-культурного наследия. Узнали историю одного из них
Восемь объектов в Минской области пополнили список историко-культурного наследия. Среди них и церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы Копыльского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это уникальный памятник белорусского деревянного зодчества. История святыни в материале Дарьи Авсюк.
Дарья Авсюк, корреспондент:
У каждого храма, как и у человека, своя история рождения и жизни. Не исключение и церковь Успения Пресвятой Богородицы в деревне Васильчицы. За более чем вековой период след в его существовании оставили самые разные события.
Построена церковь в XIX веке из дерева. Тогда это был приписной приход к храму в Тимковичах Копыльского района. Так как здесь не было своего священника, служба проводилась реже. Свой первозданный вид здание сохранило и по сей день.
Татьяна Воронцова, старший научный сотрудник Копыльского районного краеведческого музея:
Архитектурный облик сохранился. Немножко уменьшилась из-за того, что были сняты верхние винцы, высота храма, когда он был построен, был сделан не из окрашенного дерева, а уже когда начались ремонтные работы, она была окрашена в ярко-синий цвет.
Изначально церковь строилась как православная. Она является одной из немногих на территории Копыльского района, которая не поменяла своего предназначения. Но в 1930 годах храм был закрыт и приспособлен под клуб. Возобновились службы лишь во время Великой Отечественной войны благодаря младшему священнослужителю Стефану Крайнику и местным жителям.
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