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В Минске заметили первого в этом сезоне аиста

12 марта 2024 17:55
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Первого в этом сезоне аиста заметили в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске заметили первого в этом сезоне аиста-1

У специалистов есть несколько объяснений такому раннему появлению птицы. Так, в последние годы отдельные особи белых аистов не улетают вовсе. При том, что этот вид относится к классическим перелетным. Второе объяснение в том, что это особи, которые прилетают перед массовой миграцией вида. Интересно, что такая «инспекция» характерна для многих птиц, которые возвращаются из теплых краев первыми.

# Птицы Беларуси # общество

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