В Минске заметили первого в этом сезоне аиста

У специалистов есть несколько объяснений такому раннему появлению птицы. Так, в последние годы отдельные особи белых аистов не улетают вовсе. При том, что этот вид относится к классическим перелетным. Второе объяснение в том, что это особи, которые прилетают перед массовой миграцией вида. Интересно, что такая «инспекция» характерна для многих птиц, которые возвращаются из теплых краев первыми.