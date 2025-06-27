Минские гимназисты создали прототип умного дома и сада! Рассказываем об уникальном проекте

Строить мир высоких технологий помогает молодежь. Сегодня у нас в студии вчерашние девятиклассники, завтрашние десятиклассники, которые задумались над созданием умного дома и сада.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ричард Гавриленко и Захар Сулешко, учащиеся 9 класса ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска».

Ольга Бурлакова, ведущая:

Как пришла в голову такая идея – создать умный дом, умный сад?