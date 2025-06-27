Минские гимназисты создали прототип умного дома и сада! Рассказываем об уникальном проекте

Строить мир высоких технологий помогает молодежь. Сегодня у нас в студии вчерашние девятиклассники, завтрашние десятиклассники, которые задумались над созданием умного дома и сада.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ричард Гавриленко и Захар Сулешко, учащиеся 9 класса ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска».
Ольга Бурлакова, ведущая:
Как пришла в голову такая идея – создать умный дом, умный сад?
Ричард Гавриленко, учащийся 9 класса ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени гимназия № 50 г. Минска»:
Раньше в нашей гимназии был представлен проект «Умная дорога». А с 2023 года, когда у нас начали работать профильные классы инженерной направленности, в рамках проектной деятельности десятиклассники предложили проект «Умный город». А «Умный город» начинается, конечно же, с домов. Вот так и оформилась идея создания умного дома в том виде, в котором он есть сейчас.
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