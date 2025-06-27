Офисным сотрудникам нужны путешествия! Психолог рассказала, как провести отпуск с максимальной пользой

Отпуск – это не просто возможность вырваться из повседневной рутины, а время, когда вы можете восстановить силы и зарядиться энергией. Чтобы по-настоящему насладиться отдыхом, важно заранее продумать все нюансы.

Виктория Лопатик, психолог медицинского центра «Нордин»:

Отпуск – важная часть жизни человека, и в отпуск необходимо уходить каждому человеку, и трудолюбивому, и амбициозному. В среднем человеку необходимо отдыхать три недели, поскольку на первой неделе происходит адаптация организма, а на второй неделе происходит максимальное расслабление, и человек приступает к активному отдыху. Отдых влияет на когнитивные способности человека. Во время отдыха повышается концентрация внимания, улучшается память.

Задайте себе вопрос, что именно вы хотите получить от своего отпуска. Это может быть время для релаксации, чтобы просто перезагрузиться, или желание исследовать новые места и получить новые впечатления. Правильно поставленная цель поможет составить маршрут.

Виктория Лопатик:

Выделяют три варианта отдыха. Это путешествие. Во время путешествия человек познает культурное наследие той или иной страны, дегустирует блюда, таким образом, отдых для него представляет определенный интерес в плане познания и активности. Второе – это саморазвитие и хобби. Во время отпуска человек меняет свой вид деятельности с одного на другой, как правило, развивается, читает книги, рисует, посвящает время своему хобби. Третий вид отдыха – это поддержка, которую получает человек со стороны близких и друзей.