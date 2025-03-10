Один из самых уникальных проектов в Беларуси! В Могилёвском районе строят музей в форме звезды

Переоценить подвиг поколения победителей невозможно. Но можно сохранять память о нем, передавать другим поколениям знания о героизме и мужестве защитников Родины. В агрогородке Буйничи идет строительство Музея славы Могилевщины, который станет продолжением мемориального комплекса «Буйническое поле». Выставочные площади музея займут почти две тысячи квадратных метров. Будут применены самые современные технологии в оформлении экспозиций: от проекций до дополненной реальности. Юлия Мычка – если звезды зажигают...

Семь архитекторов и целый год работы. И вот оно, нестандартное решение – Музей воинской славы на Буйничском поле в форме пятиконечной звезды. И этот вариант для города символичный.

Виталий Роговоцов, главный архитектор проекта предприятия «Институт «Могилевгражданпроект»:

В 1980 году город Могилев был награжден орденом Великой Отечественной войны I степени. И было принято такое решение – этот музей построить в виде ордена Великой Отечественной войны. Это стилизация под орден. Музей станет продолжением мемориального комплекса. Для полного обзора со стороны проезжей части архитекторам пришлось здание наклонить.

Виталий Роговоцов:

Приблизительно это здание на 10 градусов наклонено, чтобы было видно со стороны улицы. Это очень сложное конструктивное решение, такого в городе еще не проектировалось.

Амбициозный проект уже назвали одним из самых уникальных в Беларуси. Музей совместит в себе не только экспозицию, но и выставочные и актовые залы, учебные классы. Сейчас идут отделочные работы. Чтобы добраться до потолков, а высота стен достигает 12 метров, строители используют подъемные системы.

Буквально в небе, которое сам создает, парит художник Павел Кондрусевич.