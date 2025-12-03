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В ЕС утверждён регламент по отказу от российского газа к 2027 году

03 декабря 2025 08:18
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В ЕС утверждён регламент по отказу от российского газа к 2027 году-0

Страны ЕС достигли ориентировочных договоренностей по отказу от ввоза СПГ и трубопроводного газа из РФ, пишет РИА Новости.

3 декабря председательством в Совете и представителями ЕП достигнуто предварительное соглашение по порядку прекращения импорта природного газа РФ.

Согласно регламенту, поэтапно будет вводиться запрет на ввоз сжиженного природного газа и трубопроводного российского газа. Полностью импорт СПГ будет запрещен в конце 2026 года, импорт трубопроводного газа – осенью 2027 года.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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