В ЕС утверждён регламент по отказу от российского газа к 2027 году

Страны ЕС достигли ориентировочных договоренностей по отказу от ввоза СПГ и трубопроводного газа из РФ, пишет РИА Новости.

3 декабря председательством в Совете и представителями ЕП достигнуто предварительное соглашение по порядку прекращения импорта природного газа РФ.

Согласно регламенту, поэтапно будет вводиться запрет на ввоз сжиженного природного газа и трубопроводного российского газа. Полностью импорт СПГ будет запрещен в конце 2026 года, импорт трубопроводного газа – осенью 2027 года.

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