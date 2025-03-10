«Если будет совсем трудно – говорите». Лукашенко вручил госнаграды в честь Дня женщин

С пожелания счастья, успехов и красоты из уст Президента начался 10 марта один из самых торжественных моментов в жизни 30 женщин Беларуси. Государственные награды из рук Александра Лукашенко получили представительницы различных сфер деятельности и регионов страны. Поистине самое женственное мероприятие сезона прошло во Дворце Независимости и было приурочено к празднику 8 Марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отношения главы государства и женщин в нашей стране отличаются особой теплотой. Причин для этого более чем достаточно. У нас гендерное равенство. Слабый пол имеет такие же шансы на карьеру и успех, как и мужчины. И в нашей стране таким амбициям открыта дорога. Президент доверяет женщинам абсолютно во всех сферах. И этим охотно пользуются активные дамы: каждый третий предприниматель и каждый второй руководитель в Беларуси – женщины. Они успешно совмещают карьеру с материнством, а многие выбирают путь многодетной мамы. За последние годы количество таких семей выросло на 70 %.

К слову, подавляющее большинство из присутствующих на церемонии женщин удостоены главной награды – ордена Матери. Президент признался в особом отношении к тем, кто подарил жизнь и достойно воспитал пятерых и более детей. «Преклоняюсь перед вами, потому что знаю, что такое воспитывать ребенка. Это настоящий ежедневный подвиг» – подчеркнул Александр Лукашенко. И, конечно, никто как Президент не умеет выразить значимость наших красавиц, говоря, что «белорусские женщины – это не просто богатство, это достояние белорусской нации». Виктория Ходосок. Истинные ценности.

С особым трепетом и большой любовью в кулуарах торжественной церемонии Светлана Дорожко рассказывает, что значит воспитывать сразу пятерых детей: это каждый день находить в себе силы, мудрость и терпение, чтобы быть опорой и лучшим другом для каждого из них. Светлана Дорожко, кондитер:

Трудно быть мамой, потому что надо быть не просто мамой, а другом, товарищем и иногда просто свободными ушами. Это большой труд, потому что ты должен вырастить из маленького человечка ответственного гражданина. Я еще помню себя, когда была беременна первой своей дочкой, я думала, что, боже мой, какая из меня будет мама. Я так и думала, честно. Орден Матери – это одна из самых почетных наград, которая вручается женщинам, посвятившим себя самому важному и благородному делу – воспитанию детей. Президент сегодня лично наградил более 20 многодетных мам. Это представительницы разных профессий: врачи, учителя, экономисты, юристы. Но всех их объединяет одно – счастье, которое пришло в дом с детским смехом.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думал, как вас назвать, начиная свое обращение к вам. И абсолютно убежден в том, что я сделал правильный вывод. Дорогие красавицы! Лукашенко: белорусские женщины – настоящие труженицы, им покоряются любые вершины. В зале государственных наград Дворца Независимости сегодня не только многодетные мамы. Но и те, чьи профессиональные достижения вдохновляют всю страну. Прекрасная половина нашей Беларуси. К женщинам у Президента всегда особое уважительное отношение. Но сегодня в его глазах читалось большее – глубокая благодарность и трепет.



Александр Лукашенко:

Вы олицетворяете собой нашу страну, нашу любимую Беларусь. Красивую, талантливую, умную, устремленную в светлое будущее. Где незыблемы нормальные, традиционные ценности. Особенно семейные. А дети для нас – это вообще святое. Какой это колоссальный труд – растить детей, Президент знает на личном опыте. Именно поэтому особые слова признательности сегодня звучат в адрес многодетных мам. Ведь каждая из них не только дарит жизнь, но и вкладывает в детей всю душу, терпение и любовь, воспитывая их достойными гражданами своей страны. Александр Лукашенко:

Но самое главное, чтобы вы не переживали за своих детишек. Главное, что мы обязательно сделаем, пока я женский Президент. Мы создадим равные условия для всех детишек, где они должны быть. Но остальное уже за вами. Если будет совсем трудно – говорите.

Но, пожалуй, все, кто сегодня получил награды – орден Почета, орден и медаль Франциска Скорины, а также почетные звания, – это те, кому удается успешно совмещать дом и работу, семью и карьеру. Без такого баланса достичь таких высот было бы невозможно. И пусть это звучит громко, но белоруски доказали: им под силу все. Получить высокие награды из рук главы государства в торжественной обстановке, услышать в свой адрес столько теплых слов – это, безусловно, многих заставило волноваться. И даже не скрывать искренних эмоций.

Пускай эта награда станет символом нашей общей любви к родному краю, к белорусской земле с ее природной красотой и великой историей. Историей, которая меня научила главному: мы, беларусы – мірныя людзі, сэрцам адданыя роднай зямлі.

Волнение Президент по-человечески понимает. Хотя и для Александра Лукашенко такое торжество – каждый раз особая церемония. Для Татьяны Ярец высокая награда – не первая, но очень важная. В свое время она получила медаль за трудовые заслуги. Более 40 лет женщина посвятила одной работе, показывая настоящую преданность любимому делу.