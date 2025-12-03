Экс-глава дипломатической службы ЕС задержана в Бельгии в рамках расследования дела о мошенничестве. Федерика Могерини стала одной из трех подозреваемых, взятых под стражу после рейдов, проведенных полицией Брюсселя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обыски прошли в офисах Европейской службы внешнеполитических связей, Колледже Европы в Брюгге, а также в домах фигурантов. Следствие выясняет, было ли незаконное влияние у подозреваемых на тендер стоимостью свыше 650 тысяч евро, связанный с программой обучения младших дипломатов.

По предварительным данным, участникам могли заранее передать условия контракта, что позволило им получить финансирование нечестным способом. Расследование ведется совместно с Европейским управлением по борьбе с мошенничеством.